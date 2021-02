Repas à 1 euro : tous les étudiants peuvent maintenant en profiter

Réservés aussi bien aux étudiants boursiers qu'aux non boursiers, ces repas à prendre à emporter dans les Restau'U connaissent une vraie explosion de la demande depuis sa mise en place. Retour sur la mesure très appréciée et les détails pour en profiter.





Une mesure élargie à tous les étudiants

Comment bénéficier des 2 repas à 1 euro par jour ?

Les hypermarchés Leclerc vont proposer des paniers à moins de deux euros pour les étudiants

Intermarché offre aux étudiants un bon d’achat de 10 euros pour 20 euros dépensés

VIDÉO. Distribution alimentaire : « La crise a doublé le nombre de bénéficiaires » chez les étudiants

Le Premier ministre Jean Castex avait tout d'abord annoncé en juillet 2020 que « dès la rentrée (2020), les repas dans les restaurants universitaires seront à 1 euro pour les étudiants boursiers », contre 3,30 euros actuellement dans les restau'U, afin de « soutenir les étudiants, notamment les plus modestes, qui se retrouvent en difficulté avec moins d'accès aux petits boulots ». Environ 715 000 étudiants étaient concernés en septembre.Fin octobre, le reconfinement à fait replonger le moral et les finances des étudiants privés d'amphis, de rencontres, de petits boulots... En janvier 2021, face à la vague de manifestations des étudiants, lycéens... le gouvernement à décidé d'élargir la mesure à tous les étudiants et pour 2 repas par jour.Depuis le lundi 25 janvier. Aucune date de fin de la mesure n'a été communiquée. Exceptionnellement, en raison du couvre-feu, les étudiants sont autorisés à acheter deux repas en même temps en vente à emporter, un pour le déjeuner et un pour le dîner. Horaires des Restau U : de 11h30 à 14h (horaires variables selon les restaurants universitaires)Tous les étudiants, boursiers ou non, français ou étranger, sans limite d'âge, il faut juste avoir une carte d'étudiant et un compte Izly activé (prestataire de paiement pour les restau u). Pour les étudiants n’ayant pas encore de compte Izly, il leur suffit de le faire sur le site mon-espace.izly.fr.2 repas à emporter par jour et par étudiant. En plus des repas réalisés sur place dans la cuisine du restaurant, certains Resto'U proposent des plats industriels, amap... selon les moyens locaux.Les repas étudiants à 1 euro sont à prendre à emporter dans les 400 Restau'U en France gérés par les CROUS. Près de 400 restau U sont aujourd’hui ouverts, avec une offre de plats chauds, « faits maison » par les équipes des Crous. Liste/carte des restau U ici Dès les premiers jours de la mise en place de cette mesure, à l'université de Créteil plus de 50 % des repas à 1 euro étaient achetés par des non boursiers, dans d'autres restau'U en France la tendance obervée est la même.Seule limite de cette mesure : les étudiants trop éloignés de ces Restaurants Universitaires ne pourront pas en profiter.

Consultez aussi :

"Chèque psy" Comment bénéficier d'une aide psychologique gratuite