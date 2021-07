Résultats Brevet 2021 à Bordeaux : consultez les résultats ici

Consultez vos résultats du Brevet pour l'académie de Bordeaux ! Première académie à publier ce vendredi 9 juillet à 9h ses résultats, consultez gratuitement la liste des admis à Bordeaux sur notre site - sous licence avec le Ministère de l'éducation nationale.



L'académie de Bordeaux nous a envoyé ses listes ce vendredi 9 juillet à 9h15 au lieu de 17h initialement prévu : nous vous en proposons l'accès gratuitement sur notre site.

Seuls les candidats ayant accepté de partager leurs résultats sont affichés sur notre site - sinon il faut aller directement sur les site de l'académie de Bordeaux pour y accéder.



Résultats du Brevet 2021 Bordeaux



14 académies ont aussi déjà publié leurs résultats du Brevet 2021 - après les résultats du bac mardi dernier, les étudiants sont impatients de passer aux vacances et de clôturer cette année scolaire bien mouvementée face au Covid-19.



Les examens du Brevet 2021 sont quasiment les seuls à ne pas avoir été facilités ou aménagés face aux contraintes du covid-19 (contrairement au Bac ou BTS) ! Consultez dans notre rubrique dédiée les sujets et corrigés des épreuves pour tous collégiens - examens du 28 et 29 juin dernier.



Le Diplôme national du Brevet noté sur 800 points est le premier diplôme officiel des étudiants avant le Bac et d'autres du supérieur... d'une portée symbolique, avec des mentions comme au Bac (TB, AB, Bien), il reste un excellent entrainement avant le Bac et une première occasion de se frotter aux protocoles des grands examens. Mais aucun rattrapage n'est prévu car aucune conséquence en cas de refus.





