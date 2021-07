Résultats du Bac 2021 : les mentions possibles pour les candidats

Avec plus de 90% de réussite au Bac, les mentions permettent de se distinguer parmi les tous les nouveaux bacheliers chaque année... voici les mentions possibles et modes d'attributions.



Les jurys de notation du bac examine chaque candidat au Bac et détermine tout d'abord si l'élève est admis, admis aux second groupe d'épreuves (oraux de rattrapage) ou encore si il est refusé (note sous 8) ou éliminé. Seuls les candidats ayant réussit sans rattrapage leur bac peuvent obtenir une mention.





Avec ou sans mention : c'est la décision la plus courante.Une note manque dans votre dossier, pour une raison technique, le jury n'a pas pu calculer la note finale du candidat (très rare)La note est comprise entre 8 et 10 : vous avez le droit à une seconde chance : passer par l'oral de rattrapage (deuxième groupe d'examens).Si vous obtenez une moyenne en dessous de 8 ! Dommage...Si vous avez échoué après rattrapage : vous obtenez un lot de consolation, le CFES : "Certificat de Fin d’Etudes professionnelles Secondaires".Si vous avez raté une épreuve : une absence injustifié qui ne vous aurais pas permi d'obtenir une deuxième chance aux épreuves de remplacement en septembre.Dans le cas de maladie, ou de tout autre empêchement justifié à une épreuve, vous êtes convoqué aux épreuves de remplacement en septembre.Vous avez obtenu une note entre 12 et 14.Vous avez obtenu une note entre 14 et 16.Vous avez obtenu une note supérieure à 16.Vous avez eu une moyenne de plus de 18/20 et le jury a souhaité vous donner une distinctions supplémentaire - cette mention n'est pas automatique.Quelle que soit la décision ou la mention, les résultats du bac 2021 seront publiés ce mardi 6 juillet 2021 à partir de 8h !

