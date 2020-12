Réussir ses entretiens de motivation grâce aux héros de la littérature : savoir rebondir et maîtriser

L’entretien de motivation est une épreuve redoutée des candidats aux grandes écoles. C’est également une épreuve qui répond à des codes bien définis, qui fait appel à des attitudes précises, qui demande à l’étudiant des éléments de langage à maîtriser ; autant de contraintes qui nécessitent de prendre de bonnes habitudes en amont et de soigner sa préparation.



Pour comprendre ses attendus et adopter les bonnes recettes, il faut sans surprise travailler régulièrement et intelligemment. Mais avant de démarrer une nécessaire préparation théorique et pratique, faisons appel à huit grands héros de la littérature dont les comportements illustrent ce qu’il vous faudra reproduire… ou bannir le jour J.



Aujourd’hui, dans le 3ème et avant-dernier article de notre série, les espoirs déçus d’Octave rencontreront ceux de Bouvard et Pécuchet.





Savoir rebondir après une période de doutes comme Octave, enfant du siècle

Maitriser les thèmes abordés, au contraire de Bouvard et Pécuchet

La confession d’un enfant du siècle, du poète Alfred de Musset, est largement autobiographique malgré les 26 ans de son auteur à sa sortie. Il fait implicitement référence à sa rupture avec George Sand, le grand amour de sa vie. Son héros, Octave, ressent comme toute sa génération un mal profond, mélancolique, proche du désenchantement, causé par l’écart constaté entre ses attentes idéalistes et la réalité de la société. « Alors s’assit sur un monde en ruine une jeunesse soucieuse », lui fait affirmer l’auteur au début de son roman. C’est le « mal du siècle » de toute la génération des romantiques dont fait partie Musset, à la fin du XIXème siècle.Octave ressent d’autant plus ce « mal du siècle » et cette remise en question de son existence à travers une rupture amoureuse qui fait suite à la découverte de l’adultère de sa compagne. C’est là le fil conducteur de l’œuvre. Au fil des pages, et à l’aide de son compagnon Desgenais qui prône le cynisme, le relativisme des sentiments amoureux et le libertinage, Octave travaille à guérir de cet échec sentimental. Ainsi, La confession d’un enfant du siècle est également un grand roman autour de la résilience. Il se termine par un Octave plus apaisé, qu’illustre sa volonté finale de quitter Brigitte, sa maîtresse aimant un autre homme, « avec tendresse », et que « des trois êtres qui avaient souffert par sa faute, il ne reste qu'un seul malheureux ».De la même manière, dans une année de concours, dans la préparation de l’entretien de motivation, et dans un Tour de France des oraux, il y a fort à parier que tout candidat vivra des moments de doute, de forte remise en question, voire ressentira l’envie d’abandonner. Les premiers entretiens de motivation simulés sont d’ailleurs souvent de mauvaise qualité et révèlent une charge de travail restante très importante. Un bon candidat est d’abord un candidat qui sait bien traverser ces moments-là. Savoir se tourner vers les prochaines échéances après un entretien raté, savoir rester concentré malgré des échanges qui tournent mal avec le jury, savoir se concentrer sur ses échéances à venir malgré la déception d’une non-admissibilité dans une école rêvée… tant d’épreuves que l’on peut d’autant mieux traverser après avoir relu La confession d’un enfant du siècle !Bouvard et Pécuchet est le seul roman inachevé de Gustave Flaubert, dont il n’a pu écrire qu’un plan de la fin envisagée. Il met en scène de façon comique deux copistes, dont les noms forment le titre de l’œuvre, et qui tentent de devenir experts de thèmes aussi vastes que l’agriculture, les sciences, la littérature, l’amour ou la philosophie. Dans cet ouvrage, Flaubert montre ainsi sa position ambivalente face aux savoirs scientifiques, leur diffusion, leur vulgarisation et leur obsession d’une vérité unique et absolue. « Les ressorts de la vie nous sont cachés. (…) On ne découvre dans les auteurs aucune définition raisonnable de la santé, de la maladie (…). », s’indigne ainsi Bouchet, qui commence à ressentir un certain scepticisme envers la science.Les deux amis, voulant maîtriser et exercer toutes les activités possibles, vont à chaque fois échouer à cause de leur bêtise mais surtout de leur mauvaise préparation et des outils qui seront à leur disposition. En effet, ils se contenteront pour se former de manuels de vulgarisation et de conseils pour le moins aléatoires, voire contradictoires.Finalement, aucun de leurs sujets étudiés ne sera réellement maitrisé (« Quand on songe que le christianisme a pour base une pomme », affirme Pécuchet à un curé) et chacun de leur discours sonnera creux. Ils iront ainsi d’échecs en échecs, « rabâchant ainsi les mêmes arguments, chacun méprisant l'opinion de l'autre, sans le convaincre de la sienne. »Il est donc évident qu’il s’agit là d’un chemin qu’aucun candidat ne doit suivre ! Tous les thèmes que le candidat abordera de lui-même en entretien devront être à tout le moins travaillés et connus – si l’on postule que la maîtrise complète est utopique. On peut citer parmi les sujets concernés sa personnalité et ses projets, les opportunités qui l’intéressent dans l’école (Master, association, échange universitaire, entreprise partenaire), le sujet d’actualité qu’il décidera d’évoquer, l’actualité et l’histoire du ou des pays dans lesquels il aura vécu une expérience marquante, l’entreprise qui le fait rêver, etc. Et tout cela se travaille en profondeur, bien plus que ce à quoi nous habituent Bouvard et Pécuchet tout au long des 420 pages du roman ! Il sera toujours largement reproché au candidat d’aborder de lui-même un sujet, de tendre une perche au jury, qu’il ne maitrise pas.

