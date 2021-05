Sciences po Paris : comment sont sélectionnés les candidats ?

15 284. C’est le nombre de candidats qui ont essayé d’intégrer Sciences po Paris en 2021, dont le dossier d'inscription a été pour la première fois accessible via Parcousup . Deux fois plus qu’en 2020, alors que le nombre de places offertes est resté stable. Fatalement, donc, le nombre de déçus a explosé. Et le 10 mai, quand l’école a envoyé leur convocation à l’oral aux heureux admissibles, beaucoup de candidats rejetés se sont épanchés sur les réseaux sociaux, lançant un début de polémique. Certains candidats allant jusqu’à mettre en doute la qualité de la procédure de sélection.





“Je comprends la déception des recalés, mais il faut leur dire que tous les dossiers sont soigneusement examinés” tient à préciser Florent, professeur d’histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, qui chaque année depuis 17 ans fait partie des examinateurs recrutés par Sciences po pour éplucher les dossiers. Le professeur est également responsable d’une prépa sciences po dans son lycée public, lequel a signé une convention de partenariat avec l’école (CEP). “Contrairement à ce qui a été sous-entendu par certains responsables d’écoles privées déçus par les résultats de leurs élèves, ce ne sont pas les candidats de nos lycées qui ont pris toutes les places, puisque le quota de jeunes issus de CEP n’a pas bougé, à 15%” assure l’enseignant, un peu surpris par l’ampleur de la polémique. Une polémique d’autant plus surprenante que cette année, pour la première fois, tous les candidats, qu’ils soient issus de CEP ou pas, ont été soumis à la même procédure d’admission.La-dite procédure est détaillée sur le site de Sciences po Paris. Elle comprend 4 notes sur 20, qui correspondent à 4 évaluations différentes. Les deux premières notes sont déterminées par les résultats obtenus aux épreuves du bac, ainsi que les notes depuis la seconde, et les appréciations des professeurs sur les bulletins. “En examinant les bulletins, nous essayons de voir quel est le profil de l’élève, s’il a progressé d’une année à l’autre, s’il est motivé, impliqué”, énumère Florent. Cette étape de l’examen du dossier permet aussi de repérer si le candidat est un sportif de haut niveau ou un artiste, des profils qui intéressent particulièrement l’école. La troisième note sanctionne les écrits demandés aux candidats : une lettre de présentation, une lettre de motivation, et un essai sur un sujet à choisir parmi 5 sujets différents. “Une moyenne de 45/60 sur les 3 premières évaluations est nécessaire permet d’être admissible” explique Florent. La quatrième évaluation, l’oral d’admissibilité, est notée sur 20.Précision importante : “Tous les dossiers sont systématiquement examinés par deux professeurs qui ne se connaissent pas et n’échangent pas entre eux sur les dossiers, précise Florent. Chacun met une note sur 10, les deux sont additionnées pour obtenir une note sur 20, sachant qu’on passe entre 30 et 45 minutes sur chaque dossier”. “Avec l’expérience, on repère vite les bons candidats, explique le professeur du 93, ils se distinguent du lot moins par les résultats scolaires ou les commentaires des professeurs, qui sont majoritairement excellents, que par la qualité des écrits personnels, et de la pensée qu’ils y développent”. Joannes, professeur d’histoire-géographie dans la région lyonnaise, qui a rempli ce rôle d’examinateur pour la première fois cette année, explique qu’il a particulièrement distingué les candidats et les candidates qui étaient capables d’expliquer précisément pourquoi ils souhaitaient intégrer Sciences po, autrement que par le prestige de l’établissement, “un argument banal et pas du tout différenciant”. “Une élève qui peut citer l’un des professeurs de l’école, et dire pourquoi elle veut suivre ses cours, donne envie de la sélectionner”, résume Joannes.Malgré cette procédure de recrutement très pointue, comment expliquer que tant de jeunes semblent sincèrement étonnés que leur dossier n'ait pas été retenu ? D’autant que Sciences po Paris propose sur son site internet une présentation très détaillée de ses critères de sélection. “Je crois que chez certains candidats se développe une forme de mégalomanie, entretenue par leur milieu et/ou leurs résultats scolaires, tacle Joannes, leurs écrits dégagent une suffisance, un ego, qui ne donne pas du tout envie. Or cette procédure de sélection est bien plus un recrutement qu’un concours. Il faut que nous soyons marqués, séduits par un dossier, car nous en voyons beaucoup”. Le professeur lyonnais, qui a traité les dossiers d’un lycée public d’une banlieue très favorisée, reproche aussi à certains candidats d’user “d’un discours de dame patronesse du XXe siècle dans la façon dont ils présentent leur engagement bénévole, ce qui revient à se tirer une balle dans le pied. Même chose avec le candidat qui raconte la liste des pays qu’il a visités, mais sans être capable de dire ce que ça lui a apporté”.Les écrits des étudiants sont donc tous lus par les examinateurs, contrairement à ce que croient savoir des candidats déçus ? “Oui bien sûr !” répondent les deux professeurs, tout en soulignant leur plaisir quand, au milieu de dossiers tous semblables, enfilant des formules copiées collées sur le net, une pépite émerge : “Sur mes 20 dossiers, j’en ai eu 3 vraiment bons, dont celui d’une élève qui démontrait à la fois une vraie capacité de réflexion, un goût pour les relations internationales, et des références culturelles originales, quel bonheur !” s’emballe ainsi Joannes. Qui tient à donner ce dernier conseil aux futurs candidats à l’entrée à Sciences po Paris : “Lisez des livres ! C’est la meilleure des préparations, qui vaut toutes les prépas privées, et coûte bien moins cher”.