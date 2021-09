Se former après 20 ans, c'est possible

Pour Zacharya, cette rentrée 2021 marquait ses débuts d’apprenti au sein de Lézard Graphique, une imprimerie-sérigraphie située à Strasbourg. Une reconversion dans l’imprimerie pour cet ingénieur d’études de formation au sein de l’université. « Je passais beaucoup de temps derrière un ordinateur. Avec le confinement, j’ai eu l’envie de renouer avec le concret, l’artisanat », explique Zacharya, dont l'objectif est d'obtenir une licence professionnelle.



Selon lui, à 26 ans révolus, l’apprentissage représente la chance de se former à un nouveau métier en alternant enseignements théoriques et pratiques. « Cela me permet de continuer à financer ma vie et de garder un pied dans le monde professionnel. Je ne me voyais pas reprendre le chemin de l’école à plein temps. »



Chaque année, les jeunes sont toujours plus nombreux à signer un contrat d’apprentissage passée la vingtaine. Des contrats qui peuvent désormais être établis pour une durée minimale de six mois (contre un an avant la réforme) jusqu’à trois ans. « Nous observons de plus en plus de profils de 20 à 25 ans en poursuite de scolarité, avec une élévation des qualifications et des diplômes. Cela va de pair avec une évolution du regard sur l’apprentissage », relève Hassan Laaraj.





Les effets bénéfiques de la réforme de 2018

La part des 22 ans et plus entrant en apprentissage a ainsi doublé en dix ans (de 13,5 % en 2010 à 28,9 % en 2020). Une hausse de l’âge moyen qui s’explique en partie par les effets de la réforme de 2018, qui a repoussé l’âge limite pour entrer en apprentissage à 29 ans révolus (contre 25 ans auparavant).Dans certains cas, l’âge maximum peut être porté à 34 ans révolus : si l’apprenti veut signer un nouveau contrat pour obtenir un diplôme supérieur à celui obtenu ; si le précédent contrat a été rompu indépendamment de sa volonté ou pour une inaptitude physique et temporaire. Par ailleurs, la limite d’âge ne s’applique pas aux personnes reconnues en situation de handicap, aux apprentis sportifs de haut niveau et aux apprentis envisageant de créer ou de reprendre une entreprise à la condition de l'obtention d'un diplôme.