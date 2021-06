Sexy Beasts : Découvrez la nouvelle télé-réalité déjantée de Netflix

Le 21 juillet, Netflix dévoilera sa nouvelle émission mettant en scène des rencontres un peu particulières. Pour leurs rendez-vous romantiques à l’aveugle, les participants de Sexy Beasts ont en effet le visage recouvert de maquillages surréalistes, qui les transforment en créatures monstrueuses.



Un panda, un castor, un dauphin, ou encore le diable… Dans Sexy Beasts, les candidats doivent cacher leur physique derrière des maquillages dignes des meilleurs films de science-fiction. À l’aveugle, ils participent ensuite à une série de “dates” dans le but de trouver leur âme sœur tout en allant au-delà des apparences. Adaptée d’une émission anglaise lancée en 2014 sur la chaîne BBC Three, Sexy Beasts revisite un concept utilisé dans de nombreuses télé-réalités, en y ajoutant une touche d’originalité. Impressionnants, les maquillages FX raviront les amateurs de ce type de travail, notamment les spectateurs qui apprécient des programmes tels que Face Off, célèbre concours de maquillage et d’effets spéciaux. Dès le 21 juillet, retrouvez la saison 1 de Sexy Beasts sur Netflix.





Netflix agrandit son catalogue de télé-réalité avec Sexy Beasts

De plus en plus présentes sur la plateforme de streaming, les émissions de télé-réalité séduisent un large public. Qu’elles soient directement commandées par Netflix ou rachetées par le diffuseur, elles connaissent un franc succès auprès des spectateurs de tout âge. Pour Sexy Beasts, la production a misé sur une émission mêlant humour et romantisme. En effet, avec leurs maquillages monstrueux, les candidats vont parfois devoir faire face à des situations comiques. Avec ce programme, Netflix étoffe ainsi son catalogue déjà composé de shows originaux comme The Circle Game, qui invite les participants à s’affronter via réseaux sociaux interposés. Cette télé-réalité a d’ailleurs été déclinée dans plusieurs pays, dont la France. Si Sexy Beasts parvient à conquérir le public, l’émission pourrait être adaptée de la même façon.