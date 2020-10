Smart cities : les étudiants formés pour repenser la ville à travers le design.

Installée au cœur du National Design Center de Singapour depuis 2019, Strate Ecole de Design s’engage dans le processus de smart cities pour former des designers qui s’adaptent aux enjeux de demain. Rencontre avec Jacques Malz, directeur général de Strate Ecole de Design Campus de Singapour.



Quels sont les nouveaux axes d’enseignement que recherchent les futurs designers ?

Les futurs designers que nous formons ont tous suivi des cursus différents (management, ingénieurs, etc.). Ce mélange de connaissances est très enrichissant et mène à la création de nouveaux produits, services, expériences, mais aussi d’espaces urbains connectés dans le cas du Master in Design for Smart Cities. L’école compte parmi ses partenaires des entités très diverses (Ministère de Singapour, Sodexo, Changi General Hospital, etc.) qui permettent d’ouvrir le champ du design de manière presque infinie. Nos futurs designers recherchent à Strate Ecole de Design la pluralité des disciplines et c’est ce que nous proposons en travaillant sur des approches culturelles et scientifiques du design. Comment appréhender le monde sans avoir de connaissances en anthropologie et en philosophie ? Un design doit comprendre la complexité du monde, l’intelligence collective, la coparticipation, l’environnement … de manière générale, un bon designer doit avoir un background social, culturel et politique.



Smart cities, pourquoi est-ce un sujet fondamental ?

Singapour est la première cité-Etat à s’être engagée dans le processus de smart cities, en transformant une ville existante au moyen des nouvelles technologies. C’est un endroit extraordinaire pour vivre, une nation qui s’est forgé par une approche du design pensé à long terme, toujours dans une optique de bien-être citoyen, à la fois social mais aussi technologique. En s’implantant à Singapour, Strate Ecole de Design a puisé dans cet environnement unique pour former ses apprenants aux enjeux des smart cities et faire d’eux plus que des designers, des décideurs du monde d’après.



Comment préparer les designers à repenser les villes de demain ?

Les enjeux sont clairs, il faut créer des espaces urbains connectés, où l’on va accueillir une population sans cesse grandissante. Comment va-t-on designer ces villes ? Par la conjonction de disciplines, notamment le design qui s’articule autour de plusieurs composantes : comment créer, cultiver, se déplacer, imaginer ces expériences de vie et déployer les technologies pour faciliter, accélérer les expériences réussies. C’est tout l’objet de ce Master in Design for Smart Cities qui ambitionne de former des designers leaders bienveillants et capables d’appréhender la complexité afin d’appliquer des solutions simples, déployables, abordables et s’inscrire dans un cadre de développement durable par le design.





Propos recueillis par Gilbert Azoulay

Le Parisien Etudiant - octobre 2020

