Spé Maths en Première : Comment préparer les évaluations communes

Selon lui : "avec les Maths comme Spécialité en Première et de bonnes méthodes de travail, les lycéens peuvent construire la première pierre de l'édifice que représente leur dossier !"



Tu es en Première Générale et tu as choisis la Spécialité Mathématiques ? Ne t'inquiète pas, je vais te donner des conseils et des astuces pour avoir de bonnes dans cette matière.



Avant tout, saches que parmi les 3 Spécialités choisies en Première, tu devras en abandonner une lors de ton passage en Terminale. Cela étant en cas d'abandon des Maths, et nous le verrons plus loin, il serait bon de prendre l'option Maths Complémentaires dans certains cas, l'année prochaine.





Conseils et astuces pour avoir de bonnes notes en Maths

La structure d'un sujet d'évaluation commune en Maths

Choisir ou non l'option Maths Complementaires en Terminale ?

"Avec les mathématiques, il n'y a pas matière à discussion : tu as la solution du problème rédigée avec rigueur ou tu ne l'as pas, ce n'est pas une question de point de vue !"Donc pour optimiser tes notes en classe et aux évaluations communes, pour chacun des 7 chapitres du programme en mathématiques , tu dois avoir entre tes mains :• de tout petits cours synthétiques directement exploitables (juste ce qu'il faut savoir pour faire les exercices),• tous les exercices qu'on peut te poser, classés par ordre croissant de difficulté,• des modèles de rédaction rigoureux pour chaque type d'exercice,• tous les sujets corrigés des évaluations communes des années précédentes.De plus, pour bien préparer les interros ainsi que les évaluations commune de Première, il est incontournable de s'entraîner en continu sur les sujets des EC tombés par le passé (vos professeurs prennent souvent les exercices des évaluations pour les devoirs sur table).L'épreuve dure 2 heures et est uniquement destinée aux élèves de première qui désirent abandonner le spécialité mathématiques en terminale.Chaque sujet d'évaluation comporte 4 exercices notés sur 5 points.Le 1er exercice est toujours un QCM sans justification de la réponse choisie. Une bonne réponse rapporte 1 point et une mauvaise réponse ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.Chacun des trois autres exercices portent sur un des chapitres suivants :• probabilités• suites• polynôme du second degré• fonctions et dérivées• fonction exponentielle• trigonométrie• géométrieLes exercices ont toujours la même "tête", donc en ayant fait un maximum d'évaluations il est facile d'obtenir une bonne note.Il en est de même pour l'évaluation commune Physique-Chimie.Tu as suivi l'enseignement de spécialité en maths en Première et tu désires l'abandonner en Terminale : pas grave car tu as déjà musclé ton dossier en ayant pris les Maths en Première !Par contre en fonction de ce que tu veux faire après le Bac, trois cas de figure se proposent à toi :• abandonner Spé Maths et ne pas prendre Maths Complémentaires comme option• abandonner Spé Maths et prendre Maths Complémentaires comme option• garder la Spécialité Maths en Terminale.Tout dépend vraiment de ton goût réel pour les Maths et de tes ambitions.1. Classes Préparatoires Scientifiques : faut garder la Spécialité Mathématiques2. Prépa HEC : il faut garder la Spécialité Mathématiques3. Médecine : il faut garder la Spécialité Mathématiques4. Éco-Gestion : tu peux abandonner Spé Maths mais tu dois absolument prendre Maths Complémentaires5. Droit : tu peux abandonner Spé Maths et ne pas prendre Maths Complémentaires.

