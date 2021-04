Stage ou alternance en télétravail : 4 conseils et témoignages pour apprendre à gérer

Léa Forquez avait déjà fait un peu de télétravail, mais le contexte était bien différent : « C’était lors d’un stage en Indonésie, où nous n’avions pas de locaux. Rien à voir avec une situation épidémique, car le reste du temps, les contacts humains étaient au rendez-vous », relate l’étudiante de l’Iscom Paris. Auparavant à Lyon, elle a choisi Paris et l’alternance pour sa cinquième année, décrochant une mission chez Technip, géant de l’énergie.

Ses camarades de promotion, elle les a rarement vus ; pour ses collègues, elle a eu plus

de chance : « Ma mission a commencé début septembre. Beaucoup étaient en télétravail, mais j’ai pu rencontrer certains collègues. Comme je démarrais, on m’a permis d’être présente physiquement. » Arrivent le deuxième confinement et le télétravail pour tout le monde.





Les jeunes touchés

Casser le rythme

4 conseils pour votre téléapprentissage

Guide spécial Alternance - Avril 2021