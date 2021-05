Streaming A Teacher : Le bon plan pour regarder la série

A Teacher est une série CANAL+ diffusée ces dernières semaines. Dans cette série, Claire est une femme solitaire et insatisfaite de son mariage. La professeure fait son entrée dans une nouvelle école et y rencontre Eric, un élève de sa classe qui s’intéresse à elle de façon inattendue et qui va voir sa vie être chamboulée. Eric est un homme populaire et extraverti, avec une vie qui semble parfaite. Le revers de la médaille est tout autre : Eric doit jongler entre la pression de l’école, son objectif d’intégrer l’université et son emploi à temps partiel, tout en aidant à prendre soin de ses deux frères pour que sa mère puisse subvenir aux besoins familiaux. C’est alors que se noue une relation interdite entre Eric et Claire qui pourrait avoir de lourdes conséquences… A Teacher est dès maintenant disponible en replay sur l’application myCANAL, et les -26 ans peuvent profiter de plusieurs abonnements avec des tarifs réduits.





