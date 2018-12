Accueil > Jobs / Stages > Etudiant entrepreneur > Success Story : la start-up Styx organise...

Success Story : la start-up Styx organise l'entraide entre étudiants

La plate-forme de partage de bons plans fédère déjà plus de 10 000 jeunes dans toute la France.

L’aventure Styx débute en 2016 alors que ses trois fondateurs sont encore étudiants.

L’un d’eux, Fabien Clouet, en raconte la genèse : « Rafael De Oliveira, Dimitri Marié et moi-même étions en Master Marketing à l’IAE d’Orléans (Loiret), tous les trois désireux de nous lancer dans la création d’entreprise. L’idée a vite germé : mettre en place une application pour améliorer le quotidien des étudiants, en nous basant d’abord sur notre propre expérience ».



Le trio s’affaire alors à créer ce projet en parallèle de la fin de ses études. Début 2016, la plate-forme Styx voit le jour sous forme d’un « espace d’entraide géolocalisé entre étudiants »;. Une application compatible iOS et Android, que les entrepreneurs ne cessent depuis de développer.



Les services de Styx Students se déclinent désormais en quatre thématiques : « Du partage entre étudiants (de matériel notamment), des bons plans (réductions pour les spectacles ou les salles de sport par exemple), un agenda d’événements (concerts, salons, etc.) et une rubrique consacrée aux jobs étudiants, amenée à croître rapidement. »





« Le business model est bon, reste à accroître le nombre d’utilisateurs »

Le but : améliorer la vie des étudiants, dont 10 000 d’entre eux utilisent déjà l’application. « Un chiffre en constante augmentation », constate Fabien Clouet, satisfait de l’évolution de cette jeune entreprise installée au, un des plus grands incubateurs numériques de start-up de France.À l’heure actuelle, Styx compte déjà un effectif approchant la dizaine de salariés (développeurs, commerciaux, spécialistes de la vidéo, en plus des trois associés, âgés entre 26 et 28 ans), un chiffre qui, lui aussi, est amené à évoluer rapidement.L’année 2017 devrait permettre de dégager un premier chiffre d’affaires significatif, avec des revenus essentiellement liés aux entreprises utilisatrices proposant des emplois via l’application, avant d’espérer dégager de vrais revenus à l’horizon 2018.« Le business model est bon, reste à accroître le nombre d’utilisateurs et d’entreprises partenaires », conclut Fabien Clouet.