Le Mandalorien et Baby Yoda disponible sur Fortnite !

Le premier chapitre de la saison 5 de Fortnite s’est achevé tard hier soir avec une bataille dantesque face au super-vilain Galactus. L'événement a rassemblé 15,3 millions de joueurs en simultané. À ce chiffre s’ajoutent les 3,4 millions de spectateurs sur Twitch et YouTube. Un record. Il était détenu jusque-là par les 12,3 millions de viewers au concert de Travis Scott, en début d’année.





Baby Yoda en superstar

Un passe de combat obligatoire

Suite au combat avec Galactus, le jeu a été mis temporairement hors ligne, avant de laisser place au chapitre 2 et à de nouveaux personnages très attendus. Il faut dire que la rumeur courait depuis plusieurs semaines et elle a donc été confirmée dans la nuit : le Mandalorien, accompagné de Baby Yoda alias Grogu, fait partie des nouveaux skins du jeu. Cette saison 5 surnommée Point Zéro permet à des chasseurs issus d’autres univers que celui du jeu d’unir leurs forces avec les joueurs pour combattre La Boucle. La mise à jour a également révélé de nouveaux terrains de chasse : une arène antique, une jungle, un désert aux sables cristallins, ainsi que des armes inédites comme le fusil sniper Amban du Mandalorien.Si le héros de la série Disney+, qui compte désormais deux saisons, est facilement accessible dans Fornite, c’est uniquement via le passe de combat. C’est un skin offert au palier 1. Pour ce qui est de Baby Yoda, autre héros de la série issu de la saga Star Wars, il est encore trop tôt pour le savoir. Mais c’est lui, le vrai nouveau héros de cette saison 4 de Fortnite.