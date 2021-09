Toulouse : des meubles de seconde main pour les étudiants

« Toulouseétant l’une des plus grandes villes étudiantes de France, cela nous a semblé intéressant de lancer notre service ici », racontent Pauline Noëll et Paula Guillot-Seguier. Ces deux Toulousaines de 24 ans ont créé leur microentreprise, Bobby , spécialisée dans les meubles de seconde main pour les étudiants. Alors que la ville compte près de 130 000 étudiants, actuellement en pleine recherche de logement, ces deux amies d’enfance leur proposent des meubles récupérés auprès de particuliers pour se meubler à moindres frais.



« Quand nous étions étudiantes, nous avions du mal à trouver des meubles pas chers, racontent Pauline, qui a validé une école d’ingénieurs à Grenoble, et Paula, diplômée d’une école d’ingénieurs à Toulouse. L’idée de Bobby, c’est de faire des économies et de préserver la planète, en réutilisant du mobilier d’occasion mais encore en bon état. » Elles précisent : « Notre service s’adresse exclusivement aux étudiants. »



Depuis le mois de juillet, les deux copines stockent les meubles dans un entrepôt à Saint-Orens-de-Gameville, au sud de Toulouse. Étagères, sommiers, lits, tables ou canapés attendent ici de trouver preneur. Pauline et Paula possèdent aussi un petit camion pour faire la tournée des personnes qui leur cèdent des meubles gratuitement. « On s’est rendu compte qu’il y a sur Internet des articles dont les gens cherchent à se débarrasser et même des meubles gratuits sur Leboncoin qui ne trouvent pas preneur. »





La livraison à domicile est possible

Chaque objet est pris en photo et posté sur le site Internet*, à un prix de 40 à 70 % moins cher que le neuf. « Les étudiants peuvent les acheter, soit en les récupérant à l’entrepôt, soit en livraison avec un supplément de 25 % pour un dépôt en bas du logement et de 45 % à l’intérieur », expliquent les deux fondatrices.Agathe, en première année , a opté pour la livraison de son canapé Clic-Clac à domicile. « J’ai entendu parler de Bobby par le groupe Facebook de mon école d’ingénieurs », explique la jeune fille fraîchement débarquée dans la Ville rose. « La réponse a été rapide et le service très efficace pour un prix raisonnable, assure l’étudiante. On paie l’assurance d’avoir un meuble en bon état et la main-d’œuvre. »Mais pourquoi avoir appelé ce service « Bobby » ? « C’est le surnom du bon copain qui vient t’aider à déménager, avec de gros muscles ! Celui sur qui tu peux compter », rigolent Pauline et Paula. Les jeunes entrepreneuses ont déjà enregistré une cinquantaine de ventes depuis le lancement et tout s’accélère depuis le 15 août. Pour développer leur concept, elles prospectent les bureaux des étudiants (BDE) des écoles et universités toulousaines et envisagent déjà d’installer Bobby dans de nouvelles villes universitaires l’an prochain.



Julie Rimbert