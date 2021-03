→ Un Bachelor pour acquérir les bases du management et de se spécialiser en Finance

A l’heure du digitale, les métiers de la finance et du secteur bancaire ne cessent d’évoluer. Pour répondre à cette tendance et former les futurs financiers, l’ESLSCA Business School Paris lancera à la rentrée prochaine un Bachelor en trois ans spécialisé en finance. Françoise CROZE SCARDULLA nous explique les contours de cette formation.





Pouvez-vous nous expliquer les raisons de l’ouverture de cette formation ?

L’ESLSCA répond à une forte demande des étudiants de leur proposer dès la première année de Bachelor un cursus complet sur trois ans avec une possibilité d’ alternance en dernière année. Par ailleurs, l’ouverture de cette formation fait écho aux attentes d’un marché du travail à la recherche de profils juniors en capacité de comprendre et d’intégrer les nouveaux enjeux de la finance mais également d’utiliser les nouveaux concepts qui se développent dans ce secteur… Ce parcours progressif et original dans sa forme et dans son fond permet aux étudiants d’acquérir les bases du management de l’entreprise et de se spécialiser en Finance avec un équilibre mesuré entre la finance d’entreprise et la finance de marché.

Quels sont les atouts différenciants de cette formation ?

L’atout différentiant majeure porte sur une approche d’apprentissage à 360° qui repose sur trois piliers que sont l’acquisition des connaissances académiques, la mise en pratique de ces connaissances sur différentes formes de projets (Challenges – Hackathon Missions…) et l’expertise par le biais de rencontres et d’expériences professionnelles. L’ESLSCA Learning system forme des « Manager augmenté 4.0 ». L’utilisation de la pédagogie positive (approche par le théâtre, l‘intelligence collective, la culture générale.) est également un atout qui en fait un programme original et différentiant. En outre, elle permet à l’étudiant de pratiquer, d’expérimenter et d’échanger afin de trouver un sens à sa formation. L’implication et la participation active de l’étudiant dans ce cursus sont fondamentales pour garantir un ancrage, engagement et motivation.

Quelles sont les opportunités après l’obtention de ce diplôme ?