Un budget de 635 euros : les dépenses et revenus des étudiants français

Pas facile de joindre les deux bouts quand on est étudiant. Logement, transport, alimentation, loisirs… Les sources de dépenses sont multiples, et les rentrées d’argent souvent trop rares.





Principale dépense, le logement

Des sources de revenus variées

Le budget moyen d’un étudiant en France est de 635 euros. Le loyer est la plus grosse charge (388 euros par mois en moyenne une fois les aides déduites), mais cette dépense varie de 800 euros à Paris à moins de 600 euros dans les villes de 200 000 habitants et moins. L’alimentation et les dépenses de vie quotidienne constituent le deuxième poste de dépenses (170 euros), suivent les frais liés au logement comme l’électricité ou l’eau (96 euros), les loisirs (72 euros), ou bien encore les transports (68 euros). A noter que 2% des étudiants, parents, doivent aussi assurer une moyenne de 236 euros de frais de garde chaque mois.Un tiers des étudiants vivent, pendant l’année universitaire, chez leurs parents (les “cohabitants”), un autre tiers vit en location, seul ou en couple, 12% en colocation, et 12% en résidence universitaire (dont 67% en cité U). Un des effets de la crise sanitaire : 44% des étudiants ont quitté leur logement pendant le confinement, dont 77% pour rentrer chez leurs parents, dont une majorité pour ne pas rester seuls.Légende : Chiffres exprimés en pourcentage, source Observatoire de la vie étudiante, enquête réalisée auprès de 245 000 étudiants entre le 12 mars et le 25 mai 2020.Les ressources mensuelles moyennes des étudiants s’élevèrent à 919 euros, mais avec de grandes différences d’un étudiant à l’autre. En moyenne, les parents donnent en moyenne 532 euros tous les mois, quand les aides publiques, pour ceux qui en perçoivent, s'élèvent à 334 euros. Les étudiants qui travaillent gagnent en moyenne 728 euros par mois, et ceux qui ont fait un prêt étudiant en tirent chaque mois 479 euros.Légende : Chiffres exprimés en pourcentage, source Observatoire de la vie étudiante, enquête réalisée auprès de 245 000 étudiants entre le 12 mars et le 25 mai 2020.38% des étudiants avaient une activité rémunérée au moment de l’enquête de l’OVE, soit la même proportion qu’en 2016, lors de la précédente enquête. Pour 8% d’entre eux cette activité était en concurrence avec leurs études. La répartition de ces emplois reste très genrée : les jobs d’hôtesses d’accueil ou de baby sitter sont occupés à 70% par des filles, quand 90% des jobs de coursier, livreur, chauffeur, sont occupés par des garçons. Autant dire que pour un certain nombre de ces étudiants, notamment ceux qui travaillent dans les services, l'événementiel, la garde d’enfants, la reprise d’une activité rémunérée à la rentrée 2020 a été très difficile.La perte de revenus moyenne à cause de la crise sanitaire s’élève pour les concernés à 214 euros par mois. Au total, plus d’un tiers des étudiants interrogés par l’OVE ont confié avoir rencontré des difficultés financières pendant le premier confinement. Alors qu’en 4 ans, la proportion d’étudiants en difficulté avait plutôt reculé, tout comme la proportion d’étudiants satisfaits de leur logement avait légèrement augmenté, de 2 points, pour atteindre 84%.Se sont les étudiants les plus autonomes, ceux qui ne vivent plus chez leurs parents, et les étudiants étrangers, notamment, qui ont été les plus touchés par les difficultés à boucler leur fin de mois. Une situation que le repas à 1 euro dans les restaurants universitaires ne suffit évidemment pas à compenser.