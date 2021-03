Un concours Bachelor pour postuler à 5 formations en école de management post-bac

Les formations Bachelor ont le vent en poupe. Pour preuve, un concours rassemblant 5 formations de ce type a même été créé en 2020. Une bonne option pour s’orienter et se professionnaliser dès la sortie du lycée. Le point avec Catherine Gautier, Déléguée générale de l’Association Passerelle.





Le concours Passerelle Bachelor existe depuis 2020. Pourquoi avoir créé un tel concours ?

Le Concours Passerelle Bachelor, accessible via Parcoursup, rassemble 5 Grandes Écoles de commerce, toutes membres de la Conférence des grandes écoles. C’est la garantie d’intégrer une formation d’excellence, reconnue par l’État, dispensée dans une école figurant parmi les meilleures de France.Le concours a été créé pour répondre à l’engouement grandissant pour le programme Bachelor. Ce cursus en 3 ans, qui permet d’intégrer une Grande Ecole de commerce juste après le bac, se caractérise par la qualité de l’encadrement, l’ouverture à l’international et l’immersion en entreprise. Il séduit les jeunes et rassure leurs parents. Le bachelor offre par ailleurs une formule souple pour des jeunes qui n’ont pas encore tout à fait construit leur projet professionnel. A l’issue de leur formation, ils peuvent décider soit de poursuivre en master, soit de s’insérer professionnellement. Avec, dans tous les cas, un premier diplôme en poche.

Comment s’adapte le concours aux contraintes de la crise sanitaire ?

Face à la crise l’an dernier, nous avons suivi les instructions du MESRI et remplacé les épreuves par une étude de dossier. Nous reconduisons cette formule cette année, tout en comptant bien maintenir les épreuves orales, qui nous permettent de rencontrer nos candidats et d’apprécier leur motivation. L’étude de dossier comporte toutefois une petite nouveauté cette année, pour tenir compte de la réforme du bac : en plus des notes de Français et d’Anglais, nous prenons désormais en compte une note de spécialité, laissée au choix du candidat.

Quelles sont les raisons de choisir un programme Bachelor pour un jeune qui cherche une formation ?