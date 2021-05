Un étudiant toulousain crée un CV façon Monopoly

Par Julie Rimbert



« Je voulais me démarquer au maximum avec un CV original, afin de mettre toutes les chances de mon côté pour trouver un emploi », explique Guillaume Bal, étudiant en deuxième année de communication digitale à l’European Communication School de Toulouse (Haute-Garonne). Diplômé en juin prochain et actuellement en alternance dans une entreprise, cet étudiant de 22 ans recherche un poste dans le secteur du marketing, durement touché par la crise sanitaire.



Pour taper dans l’œil d’un futur recruteur, il a créé un CV sous la forme du célèbre jeu le Monopoly, avec sa photo au milieu du plateau. Ce passionné de jeux de société a ainsi adapté les titres de propriétés à ses qualifications, ses expériences professionnelles ou ses qualités.

Une façon originale de mettre en valeur ses compétences et une façon ludique pour les recruteurs poussés par la curiosité de lire jusqu'au bout son CV !

Actuellement alternant dans une entreprise, Guillaume Bal explique qu’il ne pourra y être embauché à la fin de son contrat pour des raisons économiques. Il s’en remet donc aux réseaux sociaux et à sa créativité pour tenter de faire la différence et décrocher un emploi.





Partagé sur le réseau social professionnel LinkedIn

« Il m’arrive régulièrement de créer des CV personnalisés pour mes proches et des amis et c’est en regardant ma collection de jeux de société il y a un an que j’ai eu cette idée du CV Monopoly, raconte Guillaume Bal, qui a aussi imaginé un CV en mode « Koh-Lanta », émission télévisée à laquelle il rêve de participer. C’est vraiment compliqué en cette période de trouver un poste dans ce secteur. J’ai attendu un peu avant de le partager sur le réseau social LinkedIn, peut-être par peur du jugement des autres. »Guillaume Bal a finalement posté le fameux CV il y a trois semaines, qui a été aimé 400 fois. Sa création décalée a fait mouche puisqu’il a déjà passé quelques entretiens avec des recruteurs dont il attend les retours. L’étudiant recherche un poste dans la région toulousaine et le Tarn-et-Garonne.

