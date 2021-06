Université. Accompagnement, insertion... « Les IAE sont un compromis gagnant »

En France une trentaine d'IAE existent, pour des formations en management, marketing, commerce... il s'agit d'un type de formation en petite promotion comme une école de management, mais avec le coût et les moyens d'une scolarité à la fac.





Pourquoi avez-vous choisi d’étudier en IAE (Institut d’administration des entreprises) ?

Pour moi, c’était le compromis parfait, en termes de coût mais aussi d’exigence. A l’origine, j’ai passé un bac scientifique et me dirigeais vers des études de médecine, que j’ai d’ailleurs commencées. Mais je ne m’y retrouvais pas. J’ai cherché à me réorienter et, à ce moment-là, n’avais jamais entendu parler des IAE. Grâce à un ami, j’ai découvert ces formations et démarré une licence d’économie-gestion à l’IAE de Saint Etienne, avant de candidater en master à celui d’Aix-Marseille.

Est-ce difficile de l’intégrer ?

Les IAE sont des filières ouvertes, mais qui cherchent des étudiants très complets et analysent finement votre profil. Pour le parcours que je visais, l’International, je n’avais pas suffisamment de bagage professionnel, mais on m’a accompagnée et conseillée de faire un premier stage avant de démarrer. Par la suite, je l’ai intégré, et cela m’a permis de multiplier les expériences dans de très belles entreprises (Chanel, LVMH), et faire un échange incroyable à Séoul (Corée du Sud). Pour mon domaine, le luxe, ces immersions ont été de vrais atouts.

A qui conseilleriez-vous ces études ?

