Université : une rentrée en présentiel pour un nombre limité d'étudiants

Par Thomas Poupeau



«Ce n’est pas safe vu comme le virus circule» : à l’université, une reprise chahutée. La rentrée ce lundi 4 janvier a été marquée par le retour au compte-gouttes des étudiants les plus fragiles et l’organisation de partiels contestés pour des raisons sanitaires.





De l'avis général, « c'est une rentrée compliquée ».

Confinement : la grande détresse des étudiants

Un blocus envisagé à Créteil

Partiels / examens à la fac en présentiel dès le 4 janvier

Réouverture des universités pour tous : prochaine étape le 20 janvier ?