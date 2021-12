Universités : Aix-Marseille annonce sa fermeture pour deux semaines à la rentrée

Faudra-t-il fermer les universités à la rentrée de janvier pour lutter contre la nouvelle vague de Covid ? Alors que les congés de décembre viennent de commencer, seul l’université d’Aix-Marseille a pris cette décision. Dans un communiqué envoyé à toute la communauté universitaire lundi 13 décembre, Eric Berthon, président de l’université d’Aix-Marseille, explique ainsi vouloir anticiper sur l’aménagement des modalités de rentrée “plutôt que d’attendre de nouvelles informations potentielles pendant les fêtes de fin d’année”. Ainsi pendant les deux premières semaines de janvier, tous les étudiants d’Aix-Marseille, à l’exception des étudiants en santé et des étudiants en doctorat, devront renouer avec les cours à distance, pour les CM et les TD. En revanche les TP et les sorties de terrain seront maintenues dans les conditions habituelles, tout comme les stages en entreprise et laboratoire. Enfin toutes les évaluations prévues sont maintenues en présentiel.





D’autres universités vont-elles suivre ?