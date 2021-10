Universités, écoles... pour des campus plus verts

Avec 95 membres, GEM Impact (Grenoble école de management) est loin de la petite association étudiante. Elle officie sur tous les fronts de la responsabilité sociétale des entreprises, comme l’explique son président Yanis Badin : « Nous couvrons beaucoup de sujets, économiques, environnementaux et de justice sociale », explique-t-il. Parmi ses activités, le pôle Upcycling, « ou comment faire du neuf avec du vieux », résume Yanis Badin, qui fournit également du conseil en durabilité aux PME et des solutions d’accueil aux réfugiés.





Certes, vous êtes très sollicités en cette rentrée. Mais si vous preniez juste une fois le temps de savoir précisément ce que votre université ou école propose ? Comment jeter vos déchets, lesquels, où ?



Votre mug vous accompagnera mieux que toutes vos bouteilles d’eau. Avantage esthétique, possibilité de varier vos boissons et bien plus discret dans votre sac. Acheter propre De nombreuses universités organisent des ventes « 0 déchet ».

Vous y trouverez des choses simples mais utiles : gourdes, sacs à vrac, cosmétiques écologiques, etc.



Éteindre la lumière quand vous sortez d’une salle, mettre votre ordinateur en veille quand vous ne l’utilisez plus, réfléchir à deux fois avant d’imprimer, débrancher vos chargeurs…



Concernant l’écologie, « de belles avancées sont à signaler sur le campus de GEM », estime Yanis Badin. Par exemple, la possibilité d’utiliser son propre verre aux distributeurs de boissons ce qui permet de bénéficier d’un prix réduit.On note aussi la réduction drastique de tous les éléments jetables à la cafétéria et la fin annoncée des bouteilles en plastique : « Dès que le stock sera épuisé, l’école n’en prendra plus », précise le président de GEM Impact. Quel que soit le sujet, le travail d’information et de sensibilisation n’est jamais loin, avec affiches, communication sur réseaux sociaux, etc.Parfois, les jeunes diplômés reviennent sur le campus avec des solutions. C’est le cas de Juliette Léonard, une ancienne de l’Ipag Business School, désormais en poste chez Tri-O & Greenwishes (TGW), entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets.Elle a impulsé un partenariat avec son ancienne école. « Chez les étudiants, c’est une très forte demande. Ils trient leurs déchets à la maison, pourquoi ne le feraient-ils pas sur le campus ? », interroge la jeune femme. L’idée séduit l’Ipag, qui donne vite son feu vert. Papiers, boissons, mégots, tous les déchets prennent désormais le chemin du recyclage et peuvent être suivis : « Tout est tracé, les étudiants peuvent consulter les résultats de leur tri. » Ils peuvent ainsi savoir dans quel domaine ils ont la possibilité de progresser. « La volonté de faire ensemble est essentielle pour que cela marche », estime-t-elle.Les établissements d’enseignement aimeraient avancer plus vite mais manquent parfois de solutions adaptées à leurs spécificités. Ainsi quand TGW travaille avec HEC Paris, le groupe propose sa solution Tri-O, un centre de tri installé sur son campus, très étendu et à l’extérieur de Paris. « Pour le campus de l’Ipag, plus petit et au cœur de la capitale, les déchets sont acheminés dans notre propre centre, à Gennevilliers », précis encore Juliette Léonard. N.C.