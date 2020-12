Réouverture des universités. Un retour plus rapide en présentiel dès janvier

« Sur les masques on a eu des raté, tout le monde peut faire des erreurs... », « J'attends d'un policier l'exemplarité »... Emmanuel Macron a choisi de dialoguer plus simplement et plus directement via la plateforme Brut (Facebook Live, Appli Brut, Twitch, Instagram) en répondant aux questions des internautes. Il a notamment répondu aux nombreuses questions sur les aides financières aux étudiants et à la réouverture des universités.





Réforme des bourses / aides financières annoncée

Réouverture partielle des universités dès la rentrée de janvier

Emmanuel Macron a été ému par les images d'étudiants devant faire appel aux associations pour se nourrir, il a reconnu que les aides, et globalement le système de Bourse, géré par les Crous n'était pas suffisant, et que cette crise sanitaire imposait de revoir les systèmes d'aides en France pour les étudiants. Ainsi pour pallier à ce système défaillant, l'aide exceptionnelle d'urgence de 150 euros aux étudiants bénéficiant des APL versé en septembre/octobre pourrait pourquoi pas être réallouée une seconde fois.Enfin il a rappelé qu'il croyait aussi au système donnant donnant : « Je crois à la garantie jeune, au service civique, au plan emploi compétence, au système d'étude contre aide »Autre sujet très demandé par les internautes : la réouverture des Universités et établissements d'enseignement supérieur prévue début février, en dernier dans l'ordre de déconfinement, après les bars et restaurants ( rappel des 3 étapes de l'allégement du confinement ).Face au risque de décrochage des étudiants, Emmanuel Macron a d'abord rappelé pourquoi cette décision : les étudiants les plus âgés étaient ceux qui pouvaient le mieux étudier en distanciel, même si cette situation n'était pas idéale, les cours en distanciel sont plus possibles pour la fac que pour le collège... et que les universités étaient des lieux de haute circulation de personnes donc plus propice à la circulation du virus. Mais Emmanuel Macron a reconnu qu'au vu de l'amélioration de la situation sur le front sanitaire ( baisse du nombre de cas et de la pression hospitalière ) on pourrait sans doute faire plus vite sur la réouverture des facultés.Il a ainsi précisé qu'une réunion entre les présidents d'université et Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, avait lieu en même temps (ce vendredi après midi) pour prévoir cette accélération dans le déconfinement et ainsi ne pas attendre début février pour le retour des étudiants à la fac.Selon nos informations, en complément de cet interview sur Brut, le Premier Ministre Jean Castex a effectivement demandé aux universités et grandes écoles de rouvrir plus tôt que prévu, probablement dès le retour des vacances de Noël, de manière progressive. La décision a été annoncée ce vendredi après-midi aux représentants de l'enseignement supérieur lors de la réunion avec Frédérique Vidal.« L'esprit est de cibler les populations fragiles, notamment les néobacheliers », précise auprès du Parisien Guillaume Gellé, président de l'université de Reims Champagne Ardenne, et membre de la Conférence des présidents d'université (CPU), présent à la réunion.. Dans un communiqué ce vendredi, la CPU a ainsi fixé son objectif :Plus d'informations à venir sur les conditions de la réouverture partielle et progressive des facultés, grandes écoles et autres instituts d'enseignement supérieur en France.Pour rappel, les lycées pourront eux rouvrir en total présentiel, à partir du 20 janvier.

