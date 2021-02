Universités et grandes écoles. Le retour timide en présentiel pour tous

C’est le président de la République qui l’a annoncé lui-même, le 21 janvier, lors d’une allocution à la télévision : “Un étudiant ou une étudiante a le droit d’avoir 20 % de son temps en présentiel, c’est à dire un jour sur cinq”.

Deux semaines plus tôt, la ministre de l’enseignement supérieur Frédérique Vidal expliquait pourtant le maintien du distanciel par le fait que les étudiants risquaient de se contaminer, non pas en cours, mais en s’échangeant “des bonbons”...



Que s’est-il passé pour que les universités passent d’une ouverture au compte-goutte, uniquement pour les L1 et les publics dits “fragiles”, à un retour en présentiel un jour sur cinq pour tous les étudiants ?



C’est sans doute la médiatisation de plus en plus importante de la détresse de beaucoup de jeunes, et notamment des étudiants , qui a fait pencher la balance vers une ouverture plus large des universités. Depuis 3 mois en effet les témoignages se multiplient d’étudiants coupés de leurs pairs, et abrutis par des journées passées devant Zoom ou tout autre outil permettant les cours à distance. Comme leurs aînés, beaucoup d’étudiants souffrent psychologiquement des conséquences sans fin de la pandémie de Covid-19





Une reprise “progressive et limitée”

Au lendemain de l’annonce d’Emmanuel Macron, une circulaire était donc publiée, précisant les conditions de reprise des cours “en présentiel”, “de manière progressive et limitée", avec “une jauge à 20%”, et une date de mise en œuvre : le 8 février. Reste que sur le terrain, une semaine après la date fixée, la marche est grande entre les ambitions présidentielles et la réalité. “L’organisation est très complexe, résume Virginie Dupont, vice-présidente de la Conférence des présidents d’université, et présidente de l’ université Bretagne Sud D’abord parce que tous les étudiants ne peuvent pas revenir à l’université, et ils n’ont d’ailleurs aucune obligation de le faire. Certains ont rendu leur logement, sont rentrés chez leurs parents, ou préfèrent rester chez eux pour des raisons de santé. Pour ces étudiants-là, il est donc important de maintenir la possibilité de suivre les cours à distance”.Autre difficulté rencontrée par les universités pour réouvrir un peu plus leurs salles de cours et leurs amphis : avec les cours proposés aux L1 depuis un mois, et les quelques TP en présentiel mis en place pour les autres niveaux, avant même l’annonce du président beaucoup d’universités atteignent déjà la jauge de 20% d’étudiants présents sur site en même temps.

Toutes les bibliothèques de Sorbonne Université (à l'exception de la bibliothèque Axial-Caroli) ont rouvert sans réservation.

Un retour sur la base du volontariat

Des étudiants ravis, ou absents