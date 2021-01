Vidéo. Le désarroi et malaise grandissant des étudiants confinés

Ils étaient quelques dizaines, jeudi après-midi, sur la place de la Sorbonne (Paris Ve). Des étudiants, quelques professeurs, un mégaphone… et pas mal d’états d’âme. Le but de ce rassemblement : protester contre la tenue de certains partiels, maintenus en présentiel alors que tous les cours se font en distanciel depuis plusieurs semaines. D’autant que, selon eux, certains de ces examens sont effectués dans un cadre sanitaire plus ou moins rigoureux.







Mais au-delà de ces divergences de point de vue entre certains étudiants et la direction de Sorbonne Université, ce rassemblement était également l’occasion de mettre en avant leurs problèmes actuels : difficulté à suivre les cours à distance, inquiétudes liées à l’avenir, précarité pour certains, etc... S’ils n’ont pas tous souhaité témoigner face camera, beaucoup d’entre eux évoquent, sinon un mal-être, au moins un malaise.