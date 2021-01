VIDÉO. Manifestation des étudiants : «Le distanciel à la poubelle»

Par Guillaume Georges



Des centaines d’étudiants ont manifesté à Paris, à l'appel des syndicats étudiants (Unef, UNL, Solidaires étudiants, les jeunes communistes, les jeunes insoumis, les jeunes écologistes…) comme dans plusieurs autres villes de France, entre Port-Royal et le ministère de l’Enseignement supérieur pour dénoncer leur condition de vie et de travail, en pleine crise sanitaire, et alors que la majeure partie des cours se fait actuellement en distanciel. Ils réclament, pour la plupart, le retour des cours en présentiel, avec un protocole sanitaire strict et adapté. Détresse psychologique, sentiment d’abandon, solitude, difficultés financières… beaucoup décrivent également une précarité et un malaise grandissant.









Au cœur du mal-être : le 100 % distanciel — Covid-19 oblige.

Rappel des mesures annoncées le jeudi 14 janvier

8 heures d'écran par jour

La galère des cours à distance : « La connexion a coupé… Je n’ai pas entendu la question »

La semaine dernière, le Premier ministre Jean Castex et la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, ont maintenu au 25 janvier le retour en présentiel dans les universités pour les étudiants de première année, en demi-jauges. Et les autres ? Un retour « progressif » est envisagé « quand la situation sanitaire le permettra », ont tranché Castex et Vidal, celle-ci assurant être consciente du « sentiment d'isolement » engendré par le distanciel.Ce mardi midi, après trois heures d'examen à distance, Parnian, qui voit une psy depuis le confinement, avale un sandwich et se remet face à sa tablette. « 8 heures d'écran : une journée type », lâche-t-elle. 14 heures, son professeur l'invite, comme 112 autres camarades, à « rejoindre » le cours. Une fenêtre pop-up s'affiche donnant le ton de cette longue après-midi : « Votre connexion Internet est instable. » A l'écran, le crâne dégarni de son enseignant, Laurent, apparaît en contre-plongée, casque sur les oreilles, suivi d'une ribambelle de PowerPoint.