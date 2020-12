Zoom en durée illimité, gratuitement pour les fêtes de fin d'année

Familles très éloignées, peur du virus, limite de 6 adultes par diner, manque de moyens pour se déplacer... les raisons de célébrer à distance les fêtes cette année nous poussent à revoir nos interactions.

Le premier confinement en mars avait déjà fait émerger de nouveaux échanges, la célèbre plateforme Zoom s'est alors taillé une bonne réputation aux côté de Teams Microsoft, Slack, Google Meet... et autres. Zoom permet des appels vidéos avec de nombreux participants, très utile pour de nombreux professeurs et étudiants pour suivre leur cours. Mais en version gratuite cette plateforme est limitée à des appels de 40 minutes, parfois frustrant lorsqu'on a beaucoup à dire entre amis ou en famille !



Bonne nouvelle donc pour les fêtes : Zoom a annoncé la suppression de la limite de 40 minutes sur les comptes Zoom gratuits pour toutes les réunions dans le monde entier pour plusieurs occasions spéciales à venir, afin de permettre de rapprocher les gens en cette période de fêtes.





Calendrier des appels en illimité

Dans le cadre de l’initiative #ZoomTogether, la limite des 40 minutes sera exceptionnellement levée aux dates et heures suivantes (pas de limite de durée donc) :> Dernier jour de Hanoukka : du jeudi 17 décembre à 16 h au samedi 19 décembre à midi> La veille et le jour de Noël : de 16h le mercredi 23 décembre, à midi le samedi 26 décembre> La veille du Nouvel An (31 décembre), le jour de l'An (1er janvier), le dernier jour de Kwanzaa : de 16h le mercredi 30 décembre à midi le samedi 2 janvierLa plateforme Zoom est disponible sur ordinateur, tablette, téléphone... mais attention cette offre n'inclus pas les appels pour le pôle nord afin de joindre le père noël. Mais là plus d'excuse pour appeler longtemps vos proches !Bonnes fêtes