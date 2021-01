Bac 2021. Les épreuves de spécialité de mars annulées

Le doute planait depuis quelques jours sur le sort des premières épreuves finales du Bac 2021, les épreuves communes ayant déjà été annulées . Le Ministre Jean-Michel Blanquer évoquant 3 hypothèses possibles face à l'évolution du Covid-19.



Dans un courrier envoyé aux personnels de l'Education nationale ce jeudi soir que nous avons pu consulter, le ministre Jean-Michel Blanquer a finalement tranché et il annonce qu'il annule les épreuves d'enseignements de spécialités du baccalauréat prévues en mars, et met en place une évaluation sur la base « des moyennes des trois trimestres de terminale de ces enseignements ». Il s'agit donc de la note moyenne de l'année pour les élèves dans cette matière.

Ce n'était pas l'hypothèse qu'il souhaitait, rêvant d'un diplôme fort et non "bradé", mais face à la pression actuelle des étudiants, lycéens et professeurs, il a dû céder face au comité de suivi de la réforme du bac 2021 dont il se disait à l'écoute « pour la sérénité des élèves et leur réussite».



Issues de la réforme du Bac 2021, bien chahutée avec le Coronavirus... ces épreuves et leurs notes notes comptent pour 32 % dans l'évaluation pour le Bac. Ces notes sont aussi intégrées dans le dossier Parcoursup pour chaque vœu présenté par les lycéens pour leur inscription dans le supérieur qui ont lieu en ce moment. Avec l'annulation des épreuves en mars : seule la moyenne du premier et second semestre sera prise en compte dans le dossier Parcoursup.



La prise en compte du contrôle continu va satisfaire bon nombre d'étudiants stressés par les examens, tout en rentrant dans la logique de la réforme du Bac qui se veut moins bachotage mais plus basé sur le contrôle continu.





Par ailleurs, il annonce aussi le maintien en juin des épreuves écrites de philosophie (4h le jeudi 17 juin) et le « grand oral » (convocations du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet), mais en proposant trois sujets au lieu de deux pour la philo (sur des notions distinctes pour couvrir plus largement le programme). Par ailleurs, pour les élèves de première, il y aura moins de textes à présenter aux oraux du Bac Français (14 textes minimum dans la voie générale / 7 textes minimum pour la voie techno).« Nous devons tenir compte des effets de la crise sanitaire et de ces nécessaires adaptations sur la tenue des examens », écrit Jean-Michel Blanquer, qui dit avoir écouté les élèves, les professeurs, et le comité de suivi de la réforme du bac pour prendre sa décision.Le report en juin des épreuves de mars a été écarté, nécessitant une « trop longue durée d'examens » et la « fermeture anticipée des établissements » pour le permettre, mettant en danger le bouclage des programmes.même si elle arrive trop tard, regrettant que le ministre attende toujours le dernier moment pour prendre des mesures. Le syndicat FIDL des étudiants lycéens a réagit à cette annonce en estimant que le Ministre est toujours en retard et pénalise les étudiants, il demande aussi un aménagement des épreuves en juin et la réforme du système Parcoursup : « Maintenant qu’il se rend compte des problèmes que pose la crise sanitaire sur les modalités d’examens des lycéens, quand est-ce qu’il réalisera que la plateforme Parcoursup se doit également d’être revue ? La sélection dans l’enseignement supérieur ne peut se poursuivre et la volonté des lycéens souhaitant accéder aux universités doit être respectée ! Pour cela, la FIDL le syndicat lycéen demande une révision du système d’orientation post bac. »