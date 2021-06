Bac 2021 : Grand oral, Philo et épreuves maintenues... les aménagements précisés

Les premières réponses de Parcoursup aux vœux des lycéens de terminale commencent à arriver, mais avant de valider leur inscription dans l’enseignement supérieur, les 715 006 élèves de terminale doivent encore passer le bac. Contrairement à la session 2020, qui s’était déroulée sur la base du contrôle continu, cette année les futurs bacheliers vont tous passer une ou deux épreuves “en présentiel”. Edouard Geffray, directeur général de l’enseignement scolaire, équivalent du numéro deux au ministère de l’éducation nationale, a précisé ce mercredi 2 juin l'ensemble des aménagements du bac 2021.





Bac professionnel

Bac français : épreuve anticipée de français

L’épreuve de philosophie

Le grand oral

Les résultats du Bac 2021

Une partie des 189 246 élèves de terminale professionnelles a déjà commencé à passer ses épreuves pratiques et écrites dans le cadre du CCF (contrôle en cours de formation), depuis le 25 mai, et ce jusqu’au 4 juin. Ceux qui avaient déjà été évalués sur ces épreuves au cours de l’année n’ont pas à la repasser.Les dates des 4 autres épreuves qui concernent tous les élèves des 93 spécialités de bac professionnel sont les suivantes :mercredi 16 juin : français et histoire-géographie-EMC jeudi 17 juin : prévention, santé et environnement , et économie-droit ou économie-gestion Pour tenir compte des contraintes imposées cette année encore par la crise sanitaire, le ministère de l’éducation nationale a décidé de ne prendre en compte pour ces épreuves terminales que les 2 meilleures notes obtenues à l’issue des 4 épreuves. Les deux notes les moins élevées seront donc remplacées par la moyenne pondérée des coefficients des deux meilleures notes.Par ailleurs, 2 sujets différents seront proposés aux candidats lors de l’épreuve de français, au lieu d’un seul.L’épreuve anticipée du Bac Français , qui concerne 535 639 élèves de première (73% en voie générale et 27% en voie technologique), se tiendra le jeudi 17 juin, après-midi.Les candidats de la voie générale auront à choisir entre 2 séries de 3 sujets de dissertation (au lieu d’une), et 2 sujets de commentaires; le nombre de sujets proposés aux candidats de la voie technologique est lui aussi doublé, puisqu’ils devront choisir entre 4 sujets (2 commentaires, et 2 résumés de texte) chacun suivi d’un essai.Pour l’ oral de français , après le 17 juin, le nombre de textes attendus a été réduit, comme annoncé en janvier : 14 au lieu de 20 pour la voie générale et 7 au lieu de 12 pour la voie technologique. Au moment de l’examen le jury choisira 2 textes, et le candidat pourra ensuite choisir lui-même lequel de ces deux textes il présentera.Avant même de passer les épreuves terminales du bac, tous les candidats, en voie générale comme technologique, connaissent déjà 82% de leur note finale. Mais parce que l’épreuve de philosophie est à la fois “une spécificité du bac français et une tradition, une discipline majeure”, selon les mots d’Edouard Geffray, l’écrit de philosophie est maintenu, en dépit de la crise sanitaire. Il se tiendra donc le 17 juin au matin, mais avec des aménagements conséquents.Pour commencer les candidats auront le choix entre 4 sujets au lieu de 3 les autres années : 3 sujets de dissertation , et 1 commentaire de texte . Mais surtout, après délibération du jury du bac, c’est la meilleure note obtenue entre celle du contrôle continu et celle obtenue à l’écrit de juin, qui sera retenue. Une bonne nouvelle pour les élèves qui ont déjà une très bonne moyenne en philosophie. Pour les autres, l’épreuve de philo du 17 juin sera l’occasion, à ne pas rater, de faire mieux que pendant toute l’année scolaire, et “d’effacer” une mauvaise moyenne.le fait d’avoir une bonne moyenne de philosophie sur l’année ne vous dispense pas de vous présenter à l’écrit de philo. Les élèves absents à cette épreuve sans justificatif valide écoperont d’un zéro en philo, quelle que soit leur moyenne à l’année. Le justificatif valide étant, en cas de maladie ou de cas contact, “une “attestation délivrée par l’Agence régionale de santé ou l’assurance maladie”, précise le ministère de l’éducation nationale. Donc même si vous avez 18 de moyenne en philosophie au contrôle continu (félicitations !), vous devrez vous présenter le 17 juin, rester au moins 1 heure dans la salle d’examen (soit 25% du temps de l’épreuve), et remettre une copie - même vide. Vous obtiendrez donc un zéro à l’épreuve terminale, mais c’est votre 18 de moyenne qui sera retenu par le jury de délivrance du bac.“Grande innovation” de la réforme, le grand oral du bac se tiendra donc cette année pour la première fois, envers et contre la crise sanitaire et les inquiétudes syndicats lycéens et enseignants. Le grand oral compte pour 10% dans la note finale du bac général, et 14% dans la note finale du bac technologique. Une page spéciale du site ministériel Quand je passe le bac est consacrée à la présentation de cette nouvelle épreuve. Pour tenir compte de la crise sanitaire, cette nouvelle épreuve a été aménagée par rapport aux conditions de passation initialement prévues par le ministère de l’éducation nationale. Pendant leur exposé initial de 5 minutes, les candidats pourront ainsi avoir avec eux les notes rédigées pendant la préparation de 20 minutes; pendant la 2e partie de l’épreuve (l’entretien), ils pourront utiliser un support, comme un tableau, “pour poser une équation, esquisser une carte, etc”, comme le précisent les instructions ministérielles. Enfin chaque candidat présentera au jury, avant le début de l’épreuve, une liste établie par ses enseignants de spécialité des points du programme qui n’auront pas été vus dans l’année, faute de temps.Les résultats du bac seront connus le mardi 6 juillet, les oraux de rattrapage auront lieu du 7 au 9 juillet. Les épreuves orales de contrôle pour les bacheliers pros qui ont eu entre 8 et moins de 10 de moyenne à l’issue des épreuves, et plus de 10 en pratique professionnelle, se tiendront les 6, 9 et 10 septembre.La session de remplacement des épreuves du bac, pour les candidats qu’un cas de force majeure aurait empêché de participer aux épreuves terminales, se tiendra du 6 au 13 septembre. Bon à savoir : une proposition d’admission reçue via Parcoursup , sous réserve de validation du bac, est maintenue jusqu’aux résultats des épreuves de remplacement.

Sandrine Chesnel

