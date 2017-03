Accueil > Orientation > écoles

Dossier spécial Bachelor : la formation qui monte !

Dossier spécial et Palmarès des Bachelors 2017 par Le Parisien Etudiant : mardi 7 mars en kiosque et sur notre site.

Ouvert sur le monde professionnel et l’international, le cursus ne séduit pas seulement les étudiants. Les grandes écoles, y compris les plus prestigieuses, se lancent aujourd’hui dans la course au bachelor.



Le Bachelor est un diplôme de niveau bac +3, l’équivalent de la licence française. La formation cumule un enseignement appliqué et pratique et inclut des stages en entreprise. Les frais de scolarité sont en général situés entre 6 000 à 8 000 €.



Sommaire du dossier spécial bachelor

→ Le Palmarès des bachelors : le classement 2017 . La force des marques

→ Les grandes écoles séduites par le Bachelor ...

→ ... et les écoles d’ingénieurs aussi

→ Bachelor & Ecoles d'ingénieurs : « La France manque de cadres intermédiaires »

→ APB, Concours, Admissions // : Comment intégrer un bachelor ?

→ Enseignements. Les écoles de commerce incluent le digital dans leur cursus

→ Témoignages d'étudiants . Téo, étudiant en 1re année, Bachelor in International Business et Romain en 3e année

→ Enseignements. L'ouverture internationale est l’un des atouts des programmes bachelor

→ Etranger. Hult L’autonomie anglo-saxonne des étudiants

→ Après un Bachelor. Après trois ans d’études, le master n’est plus très loin

→ Emploi. Le bachelor est un visa pour l’entreprise

→ Spécialisation. Marketing et communication : les nouveaux médias à l’honneur / Parcours. « J’ai été contacté sur LinkedIn »

→ Métiers & Bachelors. Un large panel de spécialisations disponibles

→ News : Erasmus, Youtube...